Maria, de 15 anos, e Laura, de 14, falam sobre Gloria Maria em entrevista ao FantásticoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 06/02/2023 08:08 | Atualizado 06/02/2023 08:10

Rio - Filhas de Gloria Maria, Maria, de 15 anos, e Laura, de 14, concederam uma entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, exibida na noite deste domingo. As duas relembraram momentos especiais ao lado da jornalista, que faleceu na última quinta-feira, em decorrência de câncer, e ainda explicaram a decisão de falarem sobre a apresentadora em meio ao luto.

"Minha mãe foi muito importante para o Brasil inteiro. A gente deveria estar aqui para falar e representar um pouco mais", disse Maria. "Ela merece muito", completou Laura.

Em seguida, Maria ressaltou a mãezona que Gloria era. "Ela já foi para muitos lugares que eu quis ir. Sempre que ela viajava, a gente estava dormindo, ela pegava um batom e escrevia: 'Mamãe foi viajar, volto logo, te amo'. Ela conversava com a gente sobre tudo. A gente ia no quarto dela dar boa noite, ela falava sobre as aventuras dela, sobre os casos de racismos que sofreu".

Para a ocasião, Maria usou uma camisa com uma foto de Gloria e a frase: 'Seja você sua própria inspiração'. "Ela me deu essa camisa. Essa frase é muito importante. Hoje em dia, muitas pessoas ficam se comparando a outras pessoas. E essa frase é importante para as pessoas entenderem. E minha mãe falava muito disso", explicou a jovem à repórter Tábata Poline.

Na entrevista, ela ainda leu o trecho de um texto que fez em homenagem a Gloria. "A minha mãe sempre foi uma mulher maravilhosa. Ela é a pessoa mais corajosa que eu conheço. As matérias e aventuras que ela fez, com certeza não são pra qualquer um. Além de ter sido a melhor mãe do mundo, sempre nos ajudou e sempre fez de tudo para vivermos mais felizes. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela lutou muito. E podem ter certeza que eu vou ficar aqui lutando como ela lutou. Mamãe agora está nos vendo do céu, junto com a nossa avó. E eu queria dizer que eu amo vocês duas muito e que vocês ensinaram muito a nós. Obrigada e amo vocês".

Laura também leu uma carta que fez para a mãe. "Querida mãe, eu te amo muito, eu quero ficar muito perto de você. Você não está perto de mim, mas pode contar com a gente. Beijos. Te amo".

Emocionadas, Laura e Maria se abraçaram. "Mamãe ainda está aqui", disse Maria para a irmã.