Felipe Neto questiona postura de Anitta após o prêmio - Reprodução

Felipe Neto questiona postura de Anitta após o prêmioReprodução

Publicado 07/02/2023 12:57 | Atualizado 07/02/2023 13:03

Rio - Felipe Neto questionou a postura de Anitta frente aos ataques que seus fãs fizeram com vencedora do Grammy de "artista revelação", Samara Joy. Após a derrota da brasileira na premiação para a qual havia sido indicada, seu público foi atrás do perfil da cantora de jazz e fizeram diversos comentários racistas.

fotogaleria

"Ela não falou absolutamente nada sobre isso. Não dá para dizer que não sabe. Não é como se as pessoas não mandassem para ela. Por que não falar? Por que não educar os fãs?", questionou Felipe durante participação no podcast "Netolab" nesta terça-feira (7). "Será que é porque no fundo sabe que esse comportamento hostil dos fãs acaba sendo positivo pra ela?", acrescentou.



Felipe Neto comenta sobre os ataques a Samara Joy, vencedora do Grammy de Best New Artist, e questiona a falta de posicionamento de Anitta: “porque não falar? Porque não educar os fãs?” pic.twitter.com/ENXpq7Zp7X — BCharts (@bchartsnet) February 7, 2023

Após a fala do influenciador viralizar, ele começou a ser atacado no Twitter. "O que eles fizeram: ameaças de morte a mim, ameaças de morte à minha mãe, carro de som na porta do meu condomínio gritando que sou pedófilo, montagens me associando com crimes hediondos. Parabéns. Isso aí que é ser fã, pelo visto. Estou fora de tentar argumentar com gente tóxica. Que latam sozinhos", desabafou ele.



"Foi dito várias vezes no podcast: 'Não estou criticando'. 'Isso não é um ataque'. 'Nós somos amigos'. 'Eu tenho muito mais defeitos'. 'Ela é incrível'. Mas vocês não querem ver isso, né?", argumentou.

O q eles fizeram:



- ameaças de morte a mim

- ameaças de morte à minha mãe

- carro de som na porta do meu condomínio gritando q sou pedófilo

- montagens me associando com crimes hediondos



Parabéns. É isso aí q é ser fã, pelo visto. pic.twitter.com/BkD91mWUG8 — Felipe Neto (@felipeneto) February 7, 2023