Giovanna Ewbank muda visual e adota franjaReprodução Internet

Publicado 07/02/2023 20:15

Rio - Giovanna Ewbank usou suas redes sociais, nesta terça-feira (7), para mostrar o visual que adotou para fevereiro. A apresentadora cortou a franja e compartilhou com seus seguidores. Na legenda do vídeo, a esposa de Bruno Gagliasso escreveu: "Hoje eu acordei e pensei 'cansei…quero mudar', liguei pro meu amor @andersonacouto e lá fui eu! Esse é o resultado! E aí, gostaram??? Eu amei!"

Nos comentários, famosos e amigos da artista marcaram presença ao lado de internautas para elogiar o novo look. O apresentador Pedro Andrade escreveu: "Gata", a atriz Fabiula Nascimento elogiou: "Adorei!", a cantora Bela Maria disse: "Aff como é perfeita", e o cabelereiro responsável pela transformação comentou: "Eu adorei!"

Seguidores mandaram mensagens como: "Mas é linda demais!!", "Ficou mais linda", "gente do céu, essa mulher é perfeita de qualquer jeito", "Até com cabelo raspado , curto , longo , com franja, sem franja enfim... fica linda" e "Perfeita né Giovana, como sempre!"