Viih Tube e Eliezer em Fernando de NoronhaReprodução Internet

Publicado 08/02/2023 17:58

Rio - Eliezer usou seu Instagram, nesta quarta-feira (8), para desabafar sobre como se sentiu após ser muito criticado nas redes sociais por não querer colocar seu sobrenome na filha Lua . O ex-BBB contou que o ódio gerado pelos internautas afetou seu psicológico e abalou a namorada, Viih Tube, que está grávida da primeira filha do casal.

Eli começou seu relato deixando claro, mais uma vez, que a responsabilidade parental não tem a ver com o sobrenome escolhido: "É gente, isso é muito cansativo. Sério, cada vez mais eu estou mais desgostoso de aparecer aqui. Responsabilidade legal está atrelado a certificado de paternidade e maternidade, na certidão de nascimento. Não tem nada com sobrenome"

E continuou o desabafo: "Milhões e milhões de pessoas não têm o sobrenome da mãe ou do pai. Isso não faz com que seja menos pai ou menos mãe, o meu sobrenome mesmo não tem o da minha mãe. E nem por isso a minha mãe foi menos mãe, ou estou errado? Isso não faz sentido. E não vem essa de falar que não entendeu o que eu falei porque eu fui muito claro. Nenhum momento eu falei sobre responsabilidade, eu falei sobre a opção de não ter meu sobrenome. Então tudo isso que as pessoas estão falando sobre eu não querer ser pai, sinceramente eu tenho que respirar muito fundo. Eu fico me perguntando, não faz sentido. As pessoas não têm um pingo de noção e respeito"

"Porque dessa vez, todas as páginas publicaram exatamente o que eu falei, e o que eu falei não tinha duplicidade de sentido. Foi só sobre a escolha do sobrenome, eu deixei muito claro, porque eu tinha optado por não ter. Pelo sentido do nome completo da Lua que a gente pensou. E as pessoas fizeram de um momento tão importante da gente, tão lindo da nossa filha, um circo de horrores. A Vitória passou mal, é muito cansativo. É muito desgastante. Tudo é tirado de contexto, tudo é jogado de outra forma, tudo é motivo. O sobrenome de uma criança que não é de ninguém, que é minha e dela”, explicou

E finalizou mostrando que as críticas acontecem de qualquer forma: “Tudo começou porque antes de eu explicar as pessoas estavam tacando pedra na Vitória, porque achavam que ela que não queria colocar meu sobrenome, estavam falando que ela era ruim. Ai eu fui explicar, e virou …. Tudo, não importa o que seja… Se eu colocasse Lua Carmo Di Felice, ‘que nome feio, o nome é feio igual ao pai’. É desgastante demais, e ninguém vive a nossa vida, ninguém ta dentro pra sentir”

O casal está na reta final da gestação de Lua, sua primogênita, e Viih, aos 23 anos, se prepara para as gravações de um novo filme.