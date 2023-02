Rafa Kalimann mostra bastidores de novo filme - Reprodução Internet

Rafa Kalimann mostra bastidores de novo filmeReprodução Internet

Publicado 08/02/2023 17:11

Rio - Rafa Kalimann usou suas redes sociais, nesta quarta-feira (8), para mostrar bastidores das gravações do novo filme que está participando. A atriz aparece nas imagens ao lado de estrelas como Carol Castro e Cleo Pires, e o longa ainda conta com Viih Tube, ainda grávida, no elenco

fotogaleria

Nos vídeos publicados em seu Story, Rafa mostrou a amiga Carol já caracterizada e brincou que as duas se descobriram primas durante as gravações, soltando o spoiler para seu público. Além disso, a apresentadora revelou o segredo da filha de Gloria Pires para sobreviver ao calor do verão carioca. Cleo aparece a princípio em frente a um ventilador de chão ligado, mas já mostra a compra inusitada que fez para aguentar as altas temperaturas. Um ventilador pequeno e portátil, feito para encaixar nos ombros, é um item essencial para Cleo, que mostra no vídeo como usá-lo.

"Haja o que houver, onde tem um ventilador tem a Cleo na frente! Isso porque eu vou expor o truque dela... Gente, isso é um ar condicionado!", brincou a apresentadora enquanto mostrava como ligar o aparelho e mostrava sua potência. Ao final do registro, Cleo avisou que o problema é quando o ambiente está muito quente e o pequeno ventilador solta ar quente também.