Bianca Andrade recebe alta hospitalarReprodução do Instagram

Publicado 08/02/2023 15:53 | Atualizado 08/02/2023 15:59

Rio - Bianca Andrade, de 28 anos, recebeu alta hospitalar, nesta quarta-feira, após ser diagnosticada com uma crise de amigdalite. A influenciadora digital deu a boa notícia aos fãs através do Instagram Stories, ao publicar uma foto tomando um cafezinho. "Recebi alta e já estou em casa! Como é bom!".

Ela ainda aproveitou para agradecer o carinho dos amigos e fãs. "Obrigada por cada mensagem de carinho e preocupação. Nessas horas eu vejo o quanto a internet tem um lado muito gostoso de amor e acolhimento. Isso me faz tão bem, acho que para todos, né? Obrigada e estou de volta".

Na sequência, Boca Rosa deu mais detalhes sobre sua internação, que aconteceu no último dia 2. "Tenho amigdalite crônica. É insuportável. Tenho também nefrite (doença crônica no rim). Ou seja: quando a amigdalite ataca, o rim também sofre e eu paro no hospital com calafrio de febre, garganta absurdamente inflamada e aí só remédio na veia para controlar".

Por fim, a ex-BBB disse que passará por uma cirurgia. "Uma galera ontem me sugeriu a retirada das amígdalas. Isso ainda era uma discussão entre mim e meus médicos. Tentei outros caminhos também: diminuir o estresse no trabalho, me alimentar bem, me exercitar...Fiz tudo isso. Fiquei bons meses sem ter amigdalite. Mas a bicha voltou e agora é definitivo: vou operar".