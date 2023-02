Glória Maria - Divulgação / TV Globo

Glória MariaDivulgação / TV Globo

Publicado 08/02/2023 09:25 | Atualizado 08/02/2023 09:30

Rio - A missa de sétimo dia de Gloria Maria aconteceu na capela da Embaixada do Brasil em Lisboa, em Portugal, na manhã desta quarta-feira, dia 8. A informação foi revelada pelo Padre Omar através do Instagram, nesta terça-feira.

fotogaleria

"Nessa quarta-feira, 8 de fevereiro, às 10h (horário de Lisboa), vou presidir a Missa de 7° Dia da jornalista e apresentadora Gloria Maria na capela da Embaixada do Brasil em Lisboa, Portugal, que terá a presença do embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro Silva, e de amigos de Gloria Maria", informou.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Padre Omar (@padreomaroficial)

A publicação foi compartilhada por Marina Ruy Barbosa em sua rede social. "Estou aí com todo o meu coração", escreveu a atriz, que era muito amiga da jornalista, que faleceu na última quinta-feira, em decorrência de um câncer.