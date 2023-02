Jade Picon mostra marquinha de biquíni nas redes sociais - Reprodução Internet

Jade Picon mostra marquinha de biquíni nas redes sociaisReprodução Internet

Publicado 08/02/2023 08:51

Rio - Jade Picon resolveu sensualizar nas redes sociais na noite desta quarta-feira e postou nos Stories, do Instagram, uma foto em que aparece com um maiô cavadíssimo. Na imagem, é possível ver o bronze da gata, que exibiu uma enorme marquinha de biquíni.

Atualmente, Jade Picon está no ar interpretando a personagem Chiara da novela "Travessia". No entanto, sempre que possível, a influenciadora aproveita a estadia no Rio para dar um mergulho no mar da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade, e também para treinar futevôlei.