Igor Rickli dedica música para esposa Aline Wirley - Reprodução Internet

Igor Rickli dedica música para esposa Aline WirleyReprodução Internet

Publicado 08/02/2023 19:55

Rio - Igor Rickli usou suas redes sociais, nesta quarta-feira (8), para homenagear a esposa, a cantora Aline Wirley, que está confinada no "BBB23". O ator publicou um vídeo cantando e tocando no piano a música "All of me", de John Legend.

fotogaleria

O casal, que vive um relacionamento aberto, está junto desde 2015 e são pais de Antonio Rickli. Na legenda, Igor escreveu: "Sim… porque a saudade tá batendo forte! Faz um mês que estamos longe. Sei que ela tá aqui do lado na Curicica mas parece que é em outro planeta. Força aí meu amor… que daqui nós damos conta! 'Tudo de mim ama tudo em você' All of me - John Legend"

Nos comentários, amigos e outras celebridades se juntaram aos fãs da família para elogiar a homenagem. A atriz Aline Borges escreveu: "Meu Deus!! Tô presa nesse vídeo meu amorzão!!! Que lindo, que presente viver esse amor todo que une vocês, através desse post!!! Vibrou aqui, atravessou iluminando tudo!! O amor é o que há, é o que da sentido a tudo!!!! Te amo! Amo vocês!! PS: Ta cantando 'pacarai'!!!!!!!! Coisa linda!", Romulo Arantes disse: "Que lindo!!! Quero também soltar o meu gogó cantante com você tocando piano. Dupla de dois", e Francisca Queiroz elogiou: "Que lindo!"

Internautas deixaram mensagens como: "Eu acredito muito no amor vendo a história de vocês!", "Todos nós estamos apaixonados pela Aline! Esse é o efeito dela!", "Amigo cê tá demais de maravilhoso cantando, apesar do sofrimento... Força aí!" e "Aline é maravilhosa, torço por ela. Já você tem que voltar a TV, você faz muita falta nas telinhas. Beijo especial pra fofura do filho de vocês".