Sílvia Pfeifer e Christiane Torloni fizeram par romântico na novela 'Torre de Babel', de 1998 - R. Marques/Globo

Sílvia Pfeifer e Christiane Torloni fizeram par romântico na novela 'Torre de Babel', de 1998R. Marques/Globo

Publicado 08/02/2023 19:19 | Atualizado 08/02/2023 19:20

Rio - A atriz Sílvia Pfeifer, de 64 anos, abriu o jogo sobre o casal lésbico que interpretou com Christiane Torloni, no início da novela "Torre de Babel", escrita por Silvio de Abreu e exibida em 1998, na TV Globo. Na época, a relação entre Leila e Rafaela teve forte rejeição do público e as personagens acabaram sendo eliminadas pelo autor em uma explosão.

fotogaleria

No entanto, Pfeifer destaca a importância do casal para a teledramaturgia brasileira: "Hoje, eu vejo com ótimos olhos. Isso tem que ser realmente colocado em discussão", declarou ela, em entrevista com Heloísa Tolipan. "É realmente difícil levantar todas essas questões que a televisão, infelizmente, não consegue discutir com a profundidade que deveria haver", acrescentou ela.

"Mas (a novela) conseguiu colocar uma sementinha sobre esse assunto e eu acho que isso deve continuar sendo feito, especificamente pela TV aberta", completou Sílvia. Além de Leila e Rafaela, "Torre de Babel" também enfrentou reações negativas da audiência ao abordar temas polêmicos como o uso de drogas, infidelidade conjugal e violência doméstica. Tony Ramos, Tarcísio Meira e Glória Menezes estavam entre as estrelas do folhetim.

Atualmente no ar com a reprise de "O Rei do Gado" (1996), a atriz também falou sobre o preconceito que Léia, sua personagem na novela rural, recebeu por viver um caso com Ralf, vivido por Oscar Magrini." Fica a minha pergunta: Será que se fosse o contrário haveria tanta cobrança, tanto preconceito? Porque são questionamentos sociais intensos", afirmou.