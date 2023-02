Claudia Raia posta lembrança com a filha Sophia Raia - Reprodução Internet

Publicado 08/02/2023 20:24

Rio - Enquanto espera a chegada de seu terceiro filho, Claudia Raia posou ao lado de Sophia Raia, se despedindo da filha de 20 anos, que retornou para Nova Iorque para continuar seus estudos. Claudia compartilhou, nesta quarta-feira (8), um clique do momento e um vídeo mostrando um momento especial da família reunida, no aniversário da caçula.

Na legenda da publicação, a atriz escreveu: "Lembrança do aniversário da minha Fifi, que já voltou pra NY e o coração da mãe capricorniana já está apertado de novo! Voa minha boneca, já já estaremos juntas de novo!" Nos comentários, após Sophia escrever: "Te amo muito, quanta saudades" e uma amiga dizer: "amo as duas", Cláudia privou os recados na publicação.

Casada com Jarbas Homem de Mello, a artista está grávida de Lucca e também é mãe de Enzo Celulari, de 25 anos, fruto do relacionamento de Cláudia com o ator Edson Celulari.