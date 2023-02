Eliezer conta o porquê de não colocar seu sobrenome em filha com Viih Tube - Reprodução Internet

Eliezer conta o porquê de não colocar seu sobrenome em filha com Viih TubeReprodução Internet

Publicado 07/02/2023 13:47 | Atualizado 07/02/2023 13:52

Rio - Eliezer usou as redes sociais, nesta terça-feira, para explicar o motivo de não querer colocar seu sobrenome na filha, Lua, que espera junto à youtuber Viih Tube. No Instagram, o ex-BBB afirmou que a menina terá apenas o registro da mãe, pois o nome completo já está bastante "forte" contando apenas com o sobrenome da influencer.

"Essa foi uma decisão que partiu de mim. A Viih até insistiu que eu colocasse, mas o nome dela será Lua Di Felice, que significa 'Lua de Felicidade'. O meu sobrenome no meio ia 'cortar' e no final o 'de felicidade' ou 'Di Felice' ia virar coadjuvante, já que a regra é sempre o primeiro e o último sobrenome. E é isso", disse o ex-brother.

"Para mim, o nome é lindo e forte do jeito que está, e eu sou total desapegado com 'ah, mas não tem o meu sobrenome'", explicou ele. "E ai de quem falar que não gostou do nome, porque o nome é perfeito, lindo e forte", acrescentou, brincalhão.