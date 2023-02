Luciana Gimenez mostra a perna após um mês do acidente - Reprdução / Instagram

Rio - Luciana Gimenez usou as redes sociais, na segunda-feira, para mostrar o estado de sua perna um mês após o acidente de ski que sofreu em Aspen, nos Estados Unidos. No Instagram, a apresentadora de 53 anos, que havia fraturado o membro em quatro lugares diferentes, ainda aproveitou para desabafar com os seguidores sobre seus planos frustrados para o Carnaval deste ano.

"Faz um mês... Perna cheia de cicatrizes agora que chama?", iniciou ela, que tem usado muletas para ajudar na locomoção durante o processo de recuperação. "Isso caiu bem no Carnaval. Estava preparada, ia pular o Carnaval de Salvador com o namorado [Renato Breia], depois iria para o Rio. A vida acontece quando você planeja", ponderou.

Na interação com os fãs, Gimenez também fez questão de citar as lições que aprendeu com o acidente. "Apesar de tudo que passei, tirei de dentro do meu coração uma gratidão pelo aprendizado. A gente tem que ser grato. Poderia ter sido pior. Imagina se eu tivesse rompido os ligamentos do joelho? Também poderia ter machucado a mão, e não poderia andar de muletas. Tenho que ser grata, tirar proveito dessa situação e me tornar um ser humano equilibrado, com mais paciência", finalizou a apresentadora.