Larissa Manoela inicia gravações do filme 'Tá Escrito'Divulgação / Stella Carvalho

Publicado 07/02/2023 18:43 | Atualizado 07/02/2023 18:50

Rio - Após estrear na TV Globo com a novela "Além da Ilusão", Larissa Manoela já está envolvida em um novo projeto. A atriz de 22 anos iniciou as gravações do filme "Tá Escrito", nesta segunda-feira, em São Paulo. A artista vai contracenar com o noivo, André Luiz Frambach, que também esteve no ar recentemente, em "Cara e Coragem".

Com direção de Matheus Souza, o longa seguirá a história de Alice (Larissa), uma jovem de 23 anos que sonha em conquistar seu primeiro emprego e ir morar com o namorado, Breno (Frambach). No entanto, a trama muda de rumo quando o rapaz decide terminar o namoro para se dedicar à carreira de influenciador. Solteira, a protagonista se envolve com a astrologia e se torna um fenômeno na internet com suas previsões.

"Tá Escrito" é previsto para estrear no segundo semestre deste ano, com produção da Paris Entretenimento e coprodução de Globo Filmes e Globoplay. Caroline Dallarosa, Victor Lamoglia e Kevin Vechiatto são outros nomes que reforçam o elenco do longo, além das participações especiais de Karine Teles e Caze Pecini.

Esta não será a primeira vez que Larissa e André Luiz se encontram na frente das câmeras. Em 2020, o casal contracenou como par romântico no filme "Modo Avião", da Netflix. Um ano após rodarem o longa, os artistas chegaram a iniciar um romance, mas não ficaram juntos por muito tempo. Os dois voltaram a se encontrar no ano passado e anunciaram que estão noivos, em dezembro, durante viagem a Fernando de Noronha.