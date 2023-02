Pai de Melody zomba da derrota de Anitta no Grammy - Reprodução/Instagram

Publicado 07/02/2023 11:49

Rio - MC Belinho, pai de Melody, debochou do fato de Anitta ter perdido o Grammy para o qual foi indicada como "artista revelação". O funkeiro deixou um comentário no perfil do Instagram da "Choquei" dizendo que a filha se encarregaria de ganhar o prêmio.

"É uma pena, mas fique tranquila que a Melody vai ganhar em sua homenagem", alfinetou ele.



A relação de Anitta e Melody é marcada por algumas trocas de farpas que protagonizaram publicamente. No ano passado, as duas chegaram a discutir pelas redes sociais. O problema começou quando Anitta disse em seu Twitter que o engajamento da funkeira vinha das brigas que ela promove na internet. "E depois eu que fico arrumando picuinha com ela. Depois as pessoas dizem que sou eu quem faço a briga... Engraçado! Eu nunca falo mal dela e ela diz que meu trabalho não é profissional", respondeu Melody na época.