Mel Martinez e Felipe TittoReprodução/Instagram

Publicado 07/02/2023 17:16

Rio - Felipe Titto abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida amorosa. Durante entrevista ao podecast "Ticaracaticast", o ator revelou que se casou novamente com Mel Martinez, após finalizar o processo de divórcio.

"Estou casado! Fui casado por sete anos, a gente se separou mesmo no cartório, ficou um tempo separado e resolveu voltar. Hoje em dia eu namoro a minha ex-esposa", disse ele. "Não acabou ainda porque estamos juntos e se acabar foi bom enquanto durou. Entre idas e vindas estão quase há onze anos e há quase três anos de volta", continuou.



"É tipo vender um carro usado, alguém usa 20 km e você pega de novo", comentou o ator. Felipe e Mel anunciaram o fim do relacionamento de seis anos em 2017. Após boatos que teriam reatado o relacionamento, os dois foram vistos juntos em agosto do ano passado.