Cantor Ícaro Trindade, da banda Dubai, faz piada de extremo mau gosto sobre a boate Kiss em festa, em Boa Vista, RoraimaReprodução

Publicado 07/02/2023 08:43 | Atualizado 07/02/2023 08:48

Rio - Ícaro Trindade, vocalista da banda Dubai, causou revolta nas redes sociais depois de ironizar a tragédia da boate Kiss, que matou 242 pessoas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em janeiro de 2013. Durante a celebração de três aniversários em Boa Vista, Roraima, a banda usou um artefato pirotécnico, com faíscas de fogo, e o cantor disparou em cima do palco: "Alô, boate Kiss".

Convidados da festa gravaram o momento em que o cantor fez a piada de extremo mau gosto e o vídeo viralizou, além de causar revolta nas redes sociais. A tragédia da boate Kiss deixou 242 mortos e não teve nenhum preso até hoje, dez anos depois do ocorrido. Além disso, 636 pessoas ficaram feridas, mas sobreviveram.

A banda Dubai usou as redes sociais para se desculpar pela fala de seu vocalista. "Foi uma brincadeira do vocalista. Quero pedir, em nome da banda, as sinceras desculpas. Realmente foi uma brincadeira sem graça", escreveu no Instagram. Ícaro Trindade também usou sua conta pessoal para se desculpar e disse que falou "no calor do momento".

"Fica aqui o meu reconhecimento pelo erro que EU cometi! De forma alguma a intenção foi essa, mas saiu no calor do momento! Declaro também que a banda em si não tem culpa do erro que EU cometi. Meus sinceros pedidos de desculpas a todos", afirmou.

O cantor Ícaro Trinidade, da Banda Dubai, fez uma “piada” sobre a boate Kiss ao usar um sinalizador em um show em Boa Vista (RR). Neste mês, a tragédia que matou 242 pessoas completou 10 anos. pic.twitter.com/5e5B4gZgi7 — William De Lucca (@delucca) February 7, 2023