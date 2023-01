Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach mostram obra de mansão - Reprodução do Instagram

Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach mostram obra de mansão Reprodução do Instagram

Publicado 30/01/2023 09:50 | Atualizado 30/01/2023 09:56

Rio - Mari Gonzalez, de 28 anos, e Jonas Sulzbach, de 36 anos, compartilharam com os fãs, através do Instagram, neste domingo, algumas imagens da obra da mansão que estão construindo. A estrutura do imóvel, inclusive, surpreendeu os internautas pelo tamanho e por ser feita em aço galvanizado.

fotogaleria

"Hoje foi dia de gravar vídeo da evolução da obra e também falar sobre algumas dúvidas que vocês perguntaram. Aviso quando o vídeo for ao ar, mas já adiantamos essas fotos", escreveu o casal.

Os internautas ficaram impressionados com as fotos. "Amigo, a Mari tá construindo um shopping?", perguntou um usuário da rede social. "É um supermercado?", brincou outro. "Isso é a casa deles? Pensei que era algo maior, tipo uma academia", reagiu uma terceira pessoa.

Apesar das brincadeiras, os admiradores de Jonas e Mari também parabenizaram o casal pela conquista do novo lar. "Lindo! Vibração positiva para esse lar", afirmou um fã. "Merecedores", disse outro.