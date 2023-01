Anitta coloca Juliette e mais famosos para dançar em show no Riocentro

Rio - A cantora Anitta realizou uma edição extra dos Ensaios da Anitta, no Riocentro, na noite deste domingo. O show contou com as participações especiais de Dilsinho, MC Cabelinho, que chegou acompanhado pela namorada, Bella Campos, Ferrugem e MC Ryan.

Durante o evento, a artista colocou o público e os famosos para dançar ao som de sucessos como "Ai Papai", "Contatinho", "Envolver", entre outros. Famosos como Juliette Freire, Nicole Bahls, Lucy Alves, Jean Paulo Campos, Rodrigo Simas, Agatha Moreira, Klebber Toledo, Camila Queiroz, Felipe Ret, entre outros, prestigiaram o evento.

