Anitta - Victor Chapetta / Agnews

Publicado 30/01/2023 09:20 | Atualizado 30/01/2023 10:05

Rio - Anitta, de 29 anos, falou sobre a cena polêmica de seu novo trabalho, em que simula sexo oral em um modelo, antes de comandar o ensaio de seu bloco, no Riocentro, na Zona Oeste do Rio, neste domingo. A Poderosa se manifestou sobre o vazamento das imagens nas redes sociais, disse que é contra a hipocrisia e ainda apostou no sucesso da produção.

"Infelizmente, a gente não tem como controlar as pessoas que fazem vídeo e soltam. O que a gente pode fazer, é esperar a galera ver o resultado depois. Após tanto tempo de carreira, cheguei à conclusão que sou uma artista que luta nem pela liberdade sexual, mas contra a hipocrisia. Em todos esses anos de carreira, vi muita hipocrisia acontecer. Em todo o meu trabalho, nas pessoas que comentam e me seguem", afirmou a cantora, à Quem.

À publicação, a artista ainda disse que quando essas cenas estão em filmes ou séries não causam tanta polêmica. "Quando a gente vê uma cena em um filme, na ficção, ninguém julga ou coloca a atriz nesta posição... As pessoas, sem saber o que é, me colocam em uma posição. E não fazem nem ideia do que é. Infelizmente, estou acostumada. Essas coisas nunca me fizeram parar ou desistir. No final, nunca deixa de ser um grande sucesso. Acaba sendo um sinal de que a galera vai adorar e que será um grande sucesso".