Jade Picon foi hospitalizada, nesta segunda-feira, após acordar com fortes enjoos - Reprodução/Instagram

Publicado 30/01/2023 22:05

Rio - Jade Picon deixou fãs preocupados, nesta segunda-feira, ao revelar que foi hospitalizada após acordar com fortes enjoos. Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital de 21 anos contou que precisou cancelar seus compromissos do dia para ir ao hospital, surgindo com o rosto abatido em vídeos publicados na rede social.

"Acordei mal hoje. Cara, saúde é tudo mesmo, eu odeio ficar mal. É isso, vim ver o que é. Não consegui nem pentear o cabelo quando saí de casa, só tomei um banho", explicou a atriz, que interpreta a Chiara da novela "Travessia", da TV Globo. "Nem sabia que o pior estava por vir", desabafou.

Em seguida, a ex-BBB compartilhou um vídeo em que aparece na cama do hospital, nos instantes em que leva uma injeção para tomar soro na veia. "Tenho pavor de agulha e é sempre assim… mas hoje não teve como fugir", disse ela, que não segurou as lágrimas durante o procedimento.

Mais tarde, Jade publicou uma sequência de fotos do dia e tranquilizou os fãs: "Uma segunda nada normal com uma foto descabelada e dodói. Já estou bem melhor… Às vezes esses sustos nos fazem lembrar que a coisa mais valiosa que temos é a nossa saúde, né? Grata por não ter sido nada grave e que amanhã eu esteja zerada! Obrigada pelas mensagens", declarou.

Confira: