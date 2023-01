Luísa Sonza recusa pedido de casamento de fã - Reprodução Internet

Publicado 30/01/2023 17:06

Rio - Luísa Sonza se apresentou no Festival de Verão, na Bahia, no último domingo (29), e foi surpreendida por uma pergunta inusitada. Na plateia, a cantora recebeu um pedido de casamento de um fã e recusou de forma surpreendente, relembrando seu antigo casamento.

Do palco, Luísa respondeu dizendo: "Casar com você? Já casei uma vez e deu errado. Estou fora de casamento". A cantora do hit "MAMA.CITA" foi casada com o humorista Whindersson Nunes, e após a cerimônia realizada em 2018, o casal permaneceu junto por dois anos, até o divórcio anunciado em 2020. Luísa então escreveu seu álbum "Doce 22" e alcançou os maiores sucessos da sua carreira até então.