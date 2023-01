Rick Sollo pode ter bens penhorados pela Justiça de São Paulo - Reprodução do Instagram

Publicado 30/01/2023 15:57 | Atualizado 30/01/2023 16:37

Rio - O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou a penhora dos bens da mansão do cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, localizada em Itu, São Paulo, pelo não pagamento de uma dívida no valor de R$ 639.194,78. Segundo a decisão do juiz Misael dos Reis Fagundes, publicada no último dia 11, um oficial de justiça fará a avaliação dos pertences do imóvel, que poderão ser leiloados. O sertanejo ainda pode recorrer.

A mansão em questão tem nove suítes, cinco salas, sala de jantar, cozinha, despensa, lavabo, quarto de empregada, sala de massagem, salão de beleza, espaço gourmet com churrasqueira, adega, área de lazer, piscina, sauna, quadra esportiva e até academia. Em 2020, Rick tentou vender o imóvel por R$ 11,9 milhões através do corretor de imóveis de luxo, Kleverson Passos, segundo o "Uol". O condomínio custava, à época, R$ 2.430.

Rick adquiriu a dívida após pegar um empréstimo em 2017, época que estava cantando ao lado de Giovani (da dupla Gian e Giovani), depois de romper com Renner. Giovani, inclusive, também é citado no processo. Rick e Renner retomaram a parceria musical em 2018.