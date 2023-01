Karol Lannes nega que sua sexualidade foi influenciada pelos pais - Reprodução/Instagram

Publicado 30/01/2023 14:57

Rio - Karol Lannes desabafou nas redes sociais, nesta segunda-feira (30), após o trecho de uma entrevista sua viralizar. A atriz, de 22 anos, que ficou famosa ao dar vida à Ágata de "Avenida Brasil", foi criticada ao dizer que sentiu medo de revelar a sua homossexualidade por receio que colocassem a culpa na configuração de sua família com dois pais.

"A minha sexualidade não tem nada a ver com a sexualidade dos meus pais. Não parece um pouco ridículo eu ter que vir aqui falar isso?", começou ela. "Vocês nunca me viram argumentar sobre nada porque geralmente: 1 - eu tenho preguiça de gente burra, e 2 - eu costumo preferir ter paz do que ter razão. Só que tem certas coisas que ultimamente eu leio e eu simplesmente não consigo ficar quieta", continuou.



A ex-atriz mirim então explicou a sua declaração. "Nesse podcast eu falo que, quando a minha sexualidade veio à tona na mídia, o meu maior medo era as pessoas preconceituosas que falaram que por eu ter sido criada por dois pais, cresceria sendo homossexual. E, quando isso de fato aconteceu, esse era meu maior medo, que as pessoas julgassem meus pais, como se a criação deles tivesse dado errado", explicou Karol.



"É uma coisa sem nexo, não faz sentido. Eu devo ser o terror da família tradicional brasileira. Porque olha que lógica ridícula! Se fosse assim, como que meus avós são héteros e meus pais são gays? Ou como que minha amiga que tem duas mães acabou sendo hétero? Será que é porque cada indivíduo sente o que sente, independente da preferência das pessoas que estão ao redor dele? A sexualidade dos meus pais, no máximo, me mostrou que amor e liberdade podem andar juntos. Pode falar o que quiser de mim. Mas eu não admito que abram a boca para falar da minha família", concluiu.