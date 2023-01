Meghan Trainor anuncia segunda gravidez - Reprodução / Instagram

Publicado 30/01/2023 12:06

Rio - Meghan Trainor, de 29 anos, usou as redes sociais, na manhã desta segunda-feira, para anunciar que está à espera de seu segundo filho. No Instagram, a cantora norte-americana, que já é mãe de Riley, fruto do casamento com o ator Daryl Sabara, compartilhou fotos de seu ultrassom e garantiu elogios dos seguidores.

"Bebê dois a caminho neste verão", anunciou Meghan na legenda da imagem. Nos comentários, internautas aproveitaram para deixar mensagens de carinho. "Parabéns", disse uma. "Estou tão feliz por vocês!", afirmou outra. "Gritando!", afirmou outra.

Em uma entrevista recente para revista "People", a dona do hit "All About That Bass" afirmou que ser mãe novamente é a realização de um sonho e admitiu que pretende ter uma grande família. "Que bênção. Estou tão grata por poder engravidar. Estou no meio do caminho, quero quatro filhos!", comemorou.