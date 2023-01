Gabriel Roza, noivo de Bia Miranda, recebe críticas e elogios após tatuar o rosto da amada no braço - Reprodução / Instagram

Gabriel Roza, noivo de Bia Miranda, recebe críticas e elogios após tatuar o rosto da amada no braçoReprodução / Instagram

Publicado 30/01/2023 10:55

Rio - Gabriel Roza, noivo da ex-Fazenda Bia Miranda, usou as redes sociais, no domingo, para expor uma homenagem que fez para a amada. No Instagram, o jovem mostrou que tatuou o rosto da neta de Gretchen em seu braço e acabou recebendo críticas e elogios pela atitude corajosa.

fotogaleria

"Te amo, minha rainha, minha mulher, minha amiga, minha amante, minha 'tudo'. Com você não preciso de mais nada, pois você sempre esteve comigo nos piores momentos, passando dificuldades, e ainda estamos juntos. Quero você pro resto da minha vida e depois dela. Te amo até o infinito e depois dele, mulher perfeita", escreveu Gabriel na legenda de um registro da tatuagem.

Em seu perfil pessoal, a ex-Fazenda aproveitou para publicar um vídeo onde mostrou as etapas de produção do desenho. Na legenda, ela escreveu: "Meu amor tatuou meu rosto pimentinhas, eu amei. Homenagem linda, bem do meu jeitinho. Te amo vida".

Nos comentários dos posts do casal, internautas dividiram opiniões. "O tatuador fez um bom trabalho. O conceito não entendi bem, mas foi nele, não em mim", admitiu um seguidor. "Achei ridículo, e se alguém fizesse isso por mim, eu terminava o relacionamento", atacou outro. "Quem ama tem que fazer essas loucuras mesmo e se terminarem um dia, vão ter vivido essa homenagem linda", elogiou um usuário. "Alguém tem que avisar esse mano para aproveitar que ela tá bancando e ir fazer uma faculdade. Na hora que ela se tocar que ele é feio e não quer saber de trabalhar, vai largar ele! Aí não vai adiantar ir pra internet ficar difamando", alfinetou mais um.