Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor LeonardoReprodução / Instagram

Publicado 30/01/2023 10:17 | Atualizado 30/01/2023 10:21

Rio - Jéssica Beatriz Costa, de 28 anos, usou as redes sociais, no domingo, para contar aos seguidores a causa de sua insônia. No Instagram, a influencer, que é filha do cantor Leonardo, admitiu que acredita estar enfrentando um período de abstinência, após ter reduzido o consumo de álcool em sua dieta.

"Para todos que me mandaram mensagens, sim, com a graça de Deus, estou conseguindo dormir nesses últimos dias... Ainda acordo com o corpo meio doendo, mas finalmente estou conseguindo dormir. Muito obrigada pelo carinho e preocupação", iniciou a influenciadora via stories.

Em seguida, Jéssica Beatriz admitiu que bebeu muito durante certo período e logo depois de decidir diminuir o consumo do álcool, começou a ter problemas para dormir. "Conversando com meu médico, achamos que grande parte dessa insônia foi por conta da abstinência do álcool, que eu estava consumindo quase que diariamente", explicou.

Por fim, a filha de Leonardo disse que não pretende tirar as bebidas de sua dieta, apenas reduzir a quantidade. "Já faz quase uma semana que parei. Então os sintomas vão melhorando e consequente meu sono voltando ao normal Não parei 100%, mas vou ficar o máximo que puder sem consumir bebidas alcoólicas. Apenas em ocasiões especiais", ponderou.