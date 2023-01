Ludmilla posa para foto com Dona Angélica - Reprodução/Twitter

Publicado 30/01/2023 12:03

Rio - Ludmilla se apresentou, neste domingo (29), no Festival de Verão em Salvador e protagonizou um momento muito emocionante. A cantora parou o show após notar uma senhora segurando um cartaz em sua homenagem na plateia. A artista pediu que deixassem a fã, que se identificou como Dona Angélica, subir ao palco. A senhora não conteve às lágrimas ao abraçar Lud.

Após o show, Ludmilla repostou o video do encontro em seu Twitter e ressaltou a alegria de observar a diversidade de seu público. "Vocês não sabem o quanto eu fico feliz de olhar lá de cima do palco e ver que tem pessoas de todas as idades e gêneros cantando as minhas músicas. Momentos como esse me fazem muito feliz. Amo vocês", escreveu a cantora.