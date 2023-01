Ana Hickmann faz alerta para mulheres após retirar cisto no útero - Reprodução/YouTube

Publicado 30/01/2023 22:42

São Paulo - A apresentadora Ana Hickmann, de 41 anos, passou por uma cirurgia para retirar um cisto do útero. A informação foi divulgada pela modelo através das redes sociais nesta segunda-feira (30), explicando que o procedimento era necessário. Já recuperada, Ana já recebeu alta.

Ana revelou em um vídeo no Instagram que o fez o procedimento, pois o cisto estava atrapalhando ela em “muitas coisas, inclusive alguns planos familiares”. Contudo, ela também disse que resolveu compartilhar o momento íntimo como forma de conscientização.

“Eu acho que contar para vocês o que está acontecendo comigo, também vai ajudar outras mulheres a buscar o seu médico, para ver se está tudo certo”, afirmou a apresentadora.

Hickman compartilhou toda a rotina dentro do hospital pelo canal no Youtube. A apresentadora mostrou que correu tudo bem e reforçou a preocupação com as seguidoras. “O corpo mostrou alguma coisa de errado, vá checar. Mulheres vão ao ginecologista a cada seis meses, pelo menos... Uma vez por ano não dá. Só com saúde que a gente cuida da família.”, ressaltou.