Jojo Todynho mostra treino pesado na academia e faz desabafoReprodução/Instagram

Publicado 30/01/2023 21:17 | Atualizado 30/01/2023 21:18

Rio - Jojo Todynho compartilhou um desabafo com os seguidores, nesta segunda-feira, depois de pegar pesado no retorno à academia após o fim de semana. Em vídeo publicado no Instagram, a cantora de 25 anos surgiu em roupas de ginástica durante o treino intenso e falou sobre a dificuldade em seguir uma rotina de exercícios.

"Se tem um lugar que você é humilhado é na academia... O personal não tem um pingo de consideração com você... Vai lá, toma choppinho, enche o r*bo de pão... Não estou mais sentindo as pernas... Se eu não ficar Gracyanne (Barbosa) agora, vou entregar nas mãos de Deus e dos médicos... Não queria estar passando por isso. Que humilhação", disparou a apresentadora, citando a mulher de Belo, conhecida pelo corpão de fisiculturista.

Prestes a passar por uma nova cirurgia bariátrica, Jojo usou as redes sociais recentemente para mandar um recado aos internautas que criticam o corpo de outras pessoas . "Não cabe à gente falar da aparência de ninguém. Se você tem uma aparência que te incomoda e quer melhorar, faça, mas não fale dos outros. Você não sabe do processo, não sabe como funciona a mente daquela pessoa", declarou a famosa.

