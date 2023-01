Rafa Brites confessou ter chorado após deixar o filho na escola no primeiro dia de aulas - Reprodução/Instagram

Publicado 30/01/2023 16:53

Rio - Rafa Brites iniciou a semana com um desabafo após se emocionar com a volta às aulas do filho, Rocco, de 5 anos, fruto do casamento com Felipe Andreoli. Nesta segunda-feira, a apresentadora de 36 anos usou o Instagram para revelar que chorou depois de levar o primogênito para seu primeiro dia no ensino fundamental e ainda dividiu o momento com outras mães na porta da escola.

"Sou a mãe boba que chora no primeiro dia de aula. Chegou o ensino fundamental. Nem acredito! O tempo é tão relativo… Houve noites que pareciam que não iam acabar, e ao mesmo tempo, um ano foi assim em um sopro", escreveu a jornalista, na legenda da publicação. Brites também é mãe de Leon, de 10 meses.

Em seguida, Rafa detalhou a experiência que viveu: "Estava eu lá chorando, olhei para outra mãe chorona, ela já se explicando dizendo que era de peixes (risos). Mas eu libriana abraçando a outra mãe ariana… Ou seja, não adianta, somos assim. Dá um misto de sentimentos, orgulho, nostalgia, insegurança dos novos desafios. Mas esses são os ciclos da vida! Bom ano para todos os filhos de vocês que me acompanham aqui", finalizou.

