Marcus Buaiz nega affair com IZAReprodução/Instagram

Publicado 30/01/2023 12:50

Rio - Marcus Buaiz se pronunciou sobre os boatos em toro de sua vida amorosa. Em entrevista à "Quem" empresário, que está solteiro desde maio do ano passado quando seu casamento de 17 anos com Wanessa Camargo chegou ao fim, negou que estaria vivendo um romance com IZA.

“Não procede. A internet fica o tempo todo tentando criar ‘match’. Acho a IZA uma cantora incrível, mas nem a conheço pessoalmente. As pessoas conseguem transformar situações que nunca existiram em verdade. Eu aprendi a me acostumar com isso”, iniciou ele.

“Eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque sou pai. Se realmente acontecer de eu me envolver com alguém e se transformar em uma relação forte e consolidada, naturalmente isso vai para dentro da minha casa e terei essa conversa com eles”, disse Marcus, que é pai de José Marcus, 11 anos, e João Francisco, de 9.



O ex de Wanessa Camargo comentou ainda sobre o título de solteiro mais cobiçado do Brasil que lhe foi concedido. “Me divirto muito com isso. Não me coloco nesse lugar. (…) Estou pronto para viver um novo amor. Mas não tenho pressa para isso”, pontuou.