Gretchen rebate críticas recebidas após tomar banho de chuva - Reprodução / Instagram

Gretchen rebate críticas recebidas após tomar banho de chuvaReprodução / Instagram

Publicado 30/01/2023 12:56

Rio - Gretchen, de 63 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para rebater críticas recebidas após compartilhar seu banho de chuva. No Instagram, a cantora, que está de férias no Pará, apareceu nos stories para indicar que os haters de plantão valorizassem mais as coisas simples da vida.

fotogaleria

"Infelizmente, as pessoas não sabem curtir a vida, as coisas simples. Estou aqui, na Ilha do Marajó, no hotel, e agora há pouco deu um chuvão e eu fui ali, naquela calha, tomar um banho de chuva. E aí as pessoas ficam escrevendo assim: 'ai, que nojo tomar banho de calha, tem cocô de rato, de pombo'", iniciou a artista.

Em seguida, a cantora fez questão de esclarecer que a água da calha do local era realmente limpa e mandou um recado para aqueles que a criticaram. "Como vocês podem ver, a calha é limpíssima aqui do hotel. Ali só tem, realmente, água. Então, para vocês que são infelizes, que não curtem a vida, se tivesse cocô de rato, eu estava ali tomando banho de chuva. Mas não tem... então, aproveita a vida ao invés de falar da vida dos outros", concluiu.