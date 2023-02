Lea Maria acusa o marido, Juliano Gaspar, de violência doméstica - Reprodução

Publicado 09/02/2023 08:16 | Atualizado 09/02/2023 09:43

Rio - A humorista alemã Lea Maria Jahn, conhecida por seus vídeos em que fala sobre as peculiaridades do Brasil, acusou o marido, o também humorista Juliano Gaspar, de violência doméstica. Os dois estavam juntos há seis anos. A comediante gravou um vídeo falando brevemente sobre o assunto e postou em seu perfil no Instagram.

"Eu sou mais uma vítima de violência doméstica. Física e psicológica", escreveu na legenda. Nas imagens, Lea aparece usando uma tipoia. Procurado por O DIA, o advogado Cristiano Medina, que representa Lea, afirmou que ela registrou boletim de ocorrência no dia 3 de fevereiro. Ele também afirmou que a humorista já vinha sofrendo violência doméstica há algum tempo.

"A Lea Maria registou ocorrência no dia 03/02, tendo a notícia criminis sido encaminhada à 1ª DDM. Ela se submeteu a exame de corpo de delito e realizou outros exames que registraram as lesões corporais praticadas pelo Juliano Gaspar", afirmou.

"A Lea já vinha sofrendo violência psicológica há longo tempo, mas se via impedida de denunciar o agressor face sua fragilidade emocional. O agressor em outra oportunidade já havia a agredido fisicamente, fatos que serão demonstrados no decorrer das investigações", completou.

Ainda de acordo com Cristiano Medina, a humorista recebeu orientação médica de não comentar o caso. "No momento, a Lea está impedida de se manifestar sobre os fatos por terminação da psiquiatra e psicóloga. Estou agilizando os tramites para a formalização do divórcio", finalizou.

A humorista contou no vídeo que que está na casa de amigos. Todas apresentações agendadas foram canceladas. Procurado, o humorista Juliano Gaspar ainda não se pronunciou sobre as acusações.