09/02/2023

Rio - Lexa abriu o jogo sobre a reação que teve quando descobriu que MC Guimê estava entre os participantes confirmados do "BBB 23". Em entrevista ao podcast "PodDelas", nesta quinta-feira, a cantora de 27 anos voltou a rebater os boatos de que a breve separação do casal teria sido por marketing para o reality show.

"Eu fui uma das últimas pessoas a saber que ele iria para o 'Big Brother'. A gente estava voltando. Quando ele me contou, a gente quase se separou de novo. Estávamos separados, ele foi chamado no dia do aniversário dele, em novembro... Quando ele me contou, eu gelei", confessou a artista. O casal havia se separado em outubro do ano passado, após sete anos juntos, mas anunciaram a reconciliação no dia 27 de dezembro.

Com o marido confinado no programa da TV Globo, a carioca foi sincera ao dizer que sentiu ciúmes ao ver a amizade de Guimê com Tina, que foi eliminada na última terça-feira. "Eu achei estranho quando vi dormindo junto. A primeira vez que vi dormindo junto eu fiquei: 'Deus, meu senhor, me ajude' (risos). Só que, com o tempo, fui vendo que a Tina é super de boa também", afirmou.

"Imagina teu marido dormindo com alguém que não seja você? Em uma cama de solteiro ainda. Era praticamente um em cima do outro. Mas assim, me incomodou tipo um dia. Depois eu comecei a me acostumar com a cena. E a Tina era muito de boa e ele é muito respeitador", completou ela.

Durante o bate-papo com Tatá Estaniecki e Boo Unzueta, Lexa falou sobre o período em que ficou longe do funkeiro: "Percebi, no bom sentido, que eu realmente era muito caidinha pelo Guimê. Ficava pensando no bofe", brincou ela, que ainda relembrou os motivos que causaram a separação do casal. "Ficamos vários meses tentando nos ajustarmos. Eu comecei a trabalhar demais e o Guimê também, a gente começou a se desajustar", explicou.

"Quando começa a ficar muito amigo, é um perigo. A gente não tinha momentos de marido e mulher, não conseguia, nunca tinha tempo. Tanto é que meu texto de separação, é meio claro que eu quero voltar", disse a cantora. "Falei 'Agora eu sou uma nova mulher, vou voar', mas foi me angustiando mais depois. Infelizmente, às vezes é necessário se separar para entender. Tentava até ver 'Será que me relaciono com alguém?', mas aí pensava 'Guimê me trata igual a uma rainha'. Você começa a colocar essas coisas na frente, 'E meu marido? E a vida que eu quero construir?'", contou.

Além disso, Lexa também contou ter ficado chateada por não ter sido convidada para a festa de aniversário do então ex: "Imagina, passando o aniversário sete anos com a mesma pessoa... Eu ficava me 'auto-convidando' para os amigos dele. Falava 'Por que ele não quer me ver? Ele tem que ter maturidade, ficamos casados por tanto tempo e ele vai me tratar como uma estranha?'", relatou a artista.

"Ele foi para uma casa com vários amigos, e eu fiquei assistindo em casa. Minha melhor amiga tinha ido, e eu falava 'Eu quero ver'. Ao mesmo tempo que eu senrtia essa falta, queria manter algum tipo de contato porque é muito estranho viver com uma pessoa e do nada...", desabafou.