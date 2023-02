Jojo Todynho tem casa alagada após chuvas fortes no Rio - Reprodução

Publicado 09/02/2023 09:30 | Atualizado 09/02/2023 09:33

Rio - Jojo Todynho, de 25 anos, usou as redes sociais, na quarta-feira, para contar aos fãs que sua casa foi atingida pelas fortes chuvas no Rio. No Instagram, a cantora afirmou que alguns cômodos da residência ficaram alagados e aproveitou para desabafar sobre os problemas que tem enfrentado com a reforma do imóvel.

"Gente, meu quarto está alagado! Minha varanda, meu tapete... Vou ter que ir atrás de um vidraceiro para vedar o blindex com silicone. O Rio de Janeiro está um caos de chuva. Vou ter que secar isso tudo!", disse a artista via stories.

Logo em seguida, Jojo explicou que tem enfrentado problemas com a construtora contratada para realizar a reforma do imóvel, que fica localizado no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade. "Trabalho maravilhoso, para não dizer o contrário. Agora estou vendo uma outra equipe. Tenho muita coisa para fazer aqui em casa. Já estou querendo comprar uma nova", desabafou.