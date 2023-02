Nas redes sociais, Otaviano Costa não poupa elogios para Flávia Alessandra - Reprodução / Instagram

Nas redes sociais, Otaviano Costa não poupa elogios para Flávia AlessandraReprodução / Instagram

Publicado 09/02/2023 11:46

Rio - Romântico, Otaviano Costa, de 49 anos, usou as redes sociais, na quarta-feira, para enaltecer a beleza da mulher, Flávia Alessandra, de 48. No Instagram, o apresentador publicou um vídeo em que a atriz aparece arrumada para realizar sua corrida à beira-mar e não poupou elogios à amada.

"Flávia Alessandra se preparando para o que uma hora dessas? Treinar? O treino da Flávia agora vai ser corridinha?", perguntou ele, brincalhão, via stories. "Uma corridinha. Estava lindo o céu com o mar, vou sentir de perto, vou captar. E vou com a Olívia", respondeu ela, referindo-se à filha do casal, que tem 12 anos de idade.



"Que coisa maravilhosa, né?! Ó o look dela. Gata, né, gente?!", acrescentou Otaviano ao mostrar o look fitness da mulher.