Simony posa com look poderoso e reflete sobre perda das madeixasReprodução / Instagram

Publicado 10/02/2023 09:53 | Atualizado 10/02/2023 09:58

Rio - Simony usou as redes sociais, na quinta-feira, para compartilhar registros de um ensaio fotográfico em que aparece com a cabeça raspada. No Instagram, a cantora de 46 anos posou com um look poderoso e refletiu sobre autoestima após o término de seu tratamento contra um câncer de intestino, em dezembro de 2022.

"Não sou menos mulher por passar por um tratamento de câncer. Não sou menos mulher por ter cabelo curto, ser careca ou usar lace. Não sou menos mulher por não menstruar. Não sou menos mulher por carregar um cateter no peito. Não sou menos mulher por estar fragilizada emocionalmente", ponderou a artista na legenda da fotografia onde aparece com um vestido preto e joias prateadas.

"Hoje, depois de tudo, me sinto muito mais linda e muito mais mulher. Tão forte, como nunca pensei ser. Meu nome é persistência, meu nome é luta, meu nome é renascimento… Uma homenagem para todas as mulheres", finalizou ela.

Nos comentários do post, fãs ainda aproveitaram para deixar suas mensagens de carinho para Simony. "Exemplo para minha vida e meu tratamento!", afirmou uma internauta. "Você é uma mulher que eu sempre admirei! Hoje, mais do que nunca", elogiou outra. "Está linda! Você é bonita de qualquer jeito!", afirmou uma seguidora.