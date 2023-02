Fernando Fernandes é o novo desmascarado do ’The Masked Singer Brasil’ - Reprodução / Rede Globo

Publicado 12/02/2023 18:26

Rio - Fernando Fernandes é o mais novo desmascarado do "The Masked Singer Brasil"! O atleta e apresentador, que se apresentava com a fantasia Circo, surpreendeu o público e os jurados ao ter a identidade revelada durante a atração deste domingo

Nas redes sociais, Fernando aproveitou para agradecer a oportunidade de ter participado do programa da TV Globo e deu detalhes sobre como se locomovia com a cadeira de rodas, que ficava escondida debaixo da enorme fantasia e era controlada por um microfone falso.

"Obrigado, Ivetinha e obrigado, 'The Masked Singer'! Que 'loucura' boa foi essa? Uma das experiências mais incríveis da minha vida", iniciou o atleta via Instagram.

"Saltar de paraquedas é moleza perto de tudo que vivi e vivenciei nesses dias! Obrigado, toda produção e a equipe de efeitos especiais da Globo, vocês foram brilhantes!, finalizou.

