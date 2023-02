José Loreto e Ivete Sangalo durante gravação de ’Vai na Fé’ - Reprodução de Vídeo

José Loreto e Ivete Sangalo durante gravação de ’Vai na Fé’Reprodução de Vídeo

Publicado 16/02/2023 20:14

Rio - José Loreto, que interpreta o astro Lui Lorenzo em "Vai na Fé", gravou uma cena da novela das sete no Trio Pipoca comandado por Ivete Sangalo na abertura do Carnaval de Salvador. Durante a apresentação no Circuito Barra-Ondina, o ator dividiu os vocais com a cantora na música "Não Precisa Mudar".

O repertório do astro fictício também não ficou de fora. José Loreto cantou o single "Pool Party", que integra a trilha sonora do personagem na trama de Rosane Svartman. Nas redes, os internautas comentaram a participação do ator no Carnaval de Salvador.

"Amando ver o José Loreto/Lui Lorenzo e a Ivete", escreveu uma internauta. "Não aguentei a Ivete dirigindo a cena com o José Loreto KKKK bom demais #PipocadaIvete", brincou outra.