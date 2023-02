Mariana Belém perde carro e tem quarto de hotel inundado durante fortes chuvas em São Paulo - Reprodução / Instagram

Mariana Belém perde carro e tem quarto de hotel inundado durante fortes chuvas em São PauloReprodução / Instagram

Publicado 20/02/2023 12:51 | Atualizado 20/02/2023 12:52

Rio - A cantora Mariana Belém, de 42 anos, usou as redes sociais, no domingo, para compartilhar com os seguidores as dificuldades que enfrentou após fortes chuvas afetarem o litoral norte de São Paulo. No Instagram, a filha de Fafá de Belém contou que teve o quarto inundado durante sua estadia em Cambury, e ainda perdeu seu carro, que ficou totalmente danificado pela água.

fotogaleria

"Não desejo a ninguém o desespero de uma situação dessas e o medo de morrer eletrocutada, porque a água dava choque", iniciou ela, que havia acordado por volta das 5 da manhã com seu quarto totalmente alagado.

"Perdi o meu carro. Saí só de camisola e bolsa com documentos. Perdi tudo, mas não morri eletrocutada e nem afogada. Material se recupera", desabafou a artista.

Na sequência, Mariana ainda mostrou imagens dos carros estacionados, que haviam sido cobertos pela enchente. "Parece um cenário de guerra. Parece mesmo um tsunami", contou.

A cantora ainda criticou a postura do Villa Bebek Hotel, local onde estava hospedada, alegando que tanto ela, como outros hóspedes, não receberam o mínimo de apoio dos donos do estabelecimento. "Nem o dono do hotel se dignou a vir aqui perguntar se a gente precisa de alguma coisa. Salvar a gente, fazer alguma coisa. A gente ficou nas mãos de dois funcionários maravilhosos, muito queridos, que foram dois heróis para a gente. Mas a gente ficou nessa situação. Ninguém trouxe uma água, comida para a gente. O povo teve que se arriscar para comprar comida no centro. A gente vai buscar sinal para tentar pedir ajuda", disparou.

"A nossa situação obviamente é melhor que a de muita gente. A gente só foi saber agora que teve gente que morreu soterrada, que teve gente que perdeu tudo. Eu perdi o meu carro, mas fod****, o que a gente pode fazer com o material, se vira. Todo o hotel estava aquela desgraça. Os dois meninos que ajudaram a gente, o Michel e o Jack, são dois anjos. O Michel estava sem saber da família dele, ele tinha que andar duas horas para chegar e saber se o bebê dele estava bem. Esses dois cuidaram da gente", ponderou a filha de Fafá de Belém.

"Sei que preocupei muita gente. Meu Whatsapp está explodindo. Peço desculpas que não vou responder para todo mundo, porque tenho que responder a minha mãe, minhas filhas, gente que a última vez que falei foi nove e cinquenta da manhã. Estou muito atordoada, parece que vivi um pesadelo. Quando paro e penso que saí da porta do meu quarto com mala na cabeça, água até a cintura. Uma água que misturava óleo de frigideira, combustível, lama, cocô de rato... Vou passar uma semana tomando antibiótico, por medo de morrer. Mas ainda assim estou melhor que muita gente que sofreu mais. Mas foi traumático. Ainda bem que a gente encontrou um grupo que se ajudou muito", finalizou a cantora.

No Instagram, a equipe do hotel emitiu uma nota sobre a catástrofe e afirmou que tudo tem sido "muito difícil" para todos que trabalham no local, que existe há 18 anos e nunca enfrentou nada parecido.

"A grande maioria dos nossos funcionários, assim como muitos na região, perderam tudo. Já são dezenas de mortos e centenas de desabrigados! Agradecemos as mensagens de todos os nossos hóspedes preocupados com toda essa situação, pois nos conhecem e sabem como tudo isso está sendo muito difícil para nós. Criamos este canto no mundo para bem servir e cuidar de todos. Porém, infelizmente, estamos vivendo uma catástrofe e esperamos que tudo fique bem o quanto antes", dizia o comunicado.