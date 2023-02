Flávia Pavanelli exibe barriga trincada e recebe críticas de internautas - Reprodução / Instagram

Publicado 20/02/2023 10:02 | Atualizado 20/02/2023 10:04

Rio - Flávia Pavanelli, de 24 anos, usou o Instagram, nesta segunda-feira, para compartilhar registros de seu look para curtir o Carnaval no Rio e acabou recebendo várias críticas após expor sua barriga sarada. No post, internautas acusaram a atriz e influencer de romantizar a magreza extrema e chegaram a afirmar que ela havia "enlouquecido".

"Tadinha, quantos procedimentos para caber em um padrão. Ela era tão linda natural"; "O negócio aí da barriga dela deu ruim"; "O fato de algumas pessoas acharem legal, ok. Mas romantizar certas coisas já é demais"; "Misericórdia! Estas mulheres enlouqueceram!", foram alguns dos comentários presentes na publicação das imagens, em que Flávia sensualiza ao mostrar o corpo magérrimo, com abdômen bem marcado, deixado à mostra por um abadá customizado, junto à uma calça de cintura baixa.

Alguns internautas, por sua vez, saíram em defesa da influenciadora através de pedidos por "empatia". "Gente, se vocês não têm algo positivo para falar, opte por não comentar... Mais empatia, por favor", escreveu uma usuária. "Só queria ver o corpo das 'lindonas' que estão vindo aqui falar do corpo da menina... Entendam uma coisa: se não acha bonito, guarda para você", disparou outra.

