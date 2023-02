Isabella Scherer conta que está com mastite pela segunda vez - Reprodução / Instagram

Isabella Scherer conta que está com mastite pela segunda vezReprodução / Instagram

Publicado 20/02/2023 14:01 | Atualizado 20/02/2023 14:09

Rio - Isabella Scherer, de 27 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para desabafar com os seguidores sobre os sintomas da mastite, uma infecção dolorosa que obstrui os ductos de leite da mama. No Instagram, a influencer, que é mãe dos gêmeos Mel e Bento, frutos do relacionamento com Rodrigo Calazans, contou aos seguidores que enfrenta o problema pela segunda vez.

"Acho que estou com mastite de novo. Passei a noite com febre, e o peito doendo muito. Horrível", afirmou ela via stories.