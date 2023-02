Juliana Paes passa o Carnaval com a família e amigos - Reprodução / Instagram

Publicado 20/02/2023 14:45 | Atualizado 20/02/2023 14:50

Rio - Fora do agito dos blocos e da Sapucaí, Juliana Paes compartilhou, nesta segunda-feira (20), um vídeo em seus Stories, do Instagram. Nele, a atriz aparece de biquíni dançando forró agarradinha com o marido, Carlos Eduardo Baptista.

Bem humorada, ela marcou o marido e escreveu: "Só assim, né amor?!". A atriz compartilhou outros stories curtindo o Carnaval em casa com sua família e amigos. "CarnaLove", escreveu em uma foto com o filho.

"Chuva de bênção", disse em um vídeo onde várias pessoas pulam juntas em uma piscina debaixo da chuva. "Por que, meu Deus?", perguntou, bem humorada, em um outro vídeo onde aparece dançando com várias amigas.