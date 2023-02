Fafá de Belém usa redes sociais para pedir ajuda para famílias atingidas pela chuva de São Paulo - Reprodução Internet

Fafá de Belém usa redes sociais para pedir ajuda para famílias atingidas pela chuva de São PauloReprodução Internet

Publicado 20/02/2023 16:55

Rio - Fafá de Belem usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (20), para fazer um apelo pelas vítimas do desastre do litoral paulista. A cantora ficou ilhada no hotel que estava hospedada, e apesar de estar em segurança, apareceu emocionada em seu Instagram.

fotogaleria

Na postagem, a cantora juntou um vídeo contando a situação a uma lista de itens que as famílias precisam. Na legenda, escreveu: “Consegui falar com Mariana, e graças a Deus ela está bem e segura. Existem pessoas na região que estão em situação grave, desabrigados, sem assistência, desaparecidos, sem contato com a família e sem o básico. O foco é na ajuda com tudo, agora! O @institutoverdescola é sério e está fazendo uma campanha. Nos cards que estão neste post (arraste o vídeo para o lado) eles elencam as maiores urgências nesse momento. Obrigada a todos que se preocuparam conosco”.No vídeo, Fafá apareceu dizendo: “Então, mais uma vez, agradeço o carinho e aproveito pra dizer às pessoas infelizes que cuidem da vida delas e dos outros. Só botar o dedo pra fazer graça e ganhar like não leva a nada. A gente tá no momento de refazer o país, e refazer o país demanda solidariedade, consciência, responsabilidade e amor ao próximo", e recebeu muitos comentários em apoio.Sua filha, Mari Belem, escreveu: “Te amo mãe. Quem puder por favor, ajude!”, e internautas marcaram presença para apoiar a causa com mensagens como: “Verdade Fafá, Força. Que Nazinha proteja todas as pessoas afetadas pela chuva”, “Que bom que ela está bem e segura! Que todos naquela região também fiquem”, “Verdade Fafa! Nessas horas muitos querem se aparecer na desgraça dos outros” e “Falta coração de mãe para muita gente”