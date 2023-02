Kim Kardashian e Mariah Carey fazem vídeo ao lado das filhas - Reprodução / TikTok

Publicado 21/02/2023 12:23

Kim Kardashian e Mariah Carey movimentaram a internet, nesta segunda-feira (20), após apareceram juntas em um vídeo bem-humorado do TikTok ao lado das filhas, North West e Monroe Cannon.

Kim e North mantêm um perfil na rede social, onde postam diversos vídeos engraçados e com alguns convidados especiais. Desta vez, Mariah e Monroe participaram da brincadeira de mãe e filha.

O vídeo começa com North e Monroe ensaiando alguns passos de dança ao som de "It''s a Wrap", Mariah Carey. Em seguida, Kim e Mariah aparecem cantando o hit com microfones improvisados feitos de escovas de cabelo. A participação das mães não dura muito, pois as filhas fazem questão de empurrá-las para fora do vídeo.

A publicação rendeu muitos comentários: "Quem descongelou ela?", brincou uma seguidora, falando sobre Mariah. "Kim e Mariah? Socorro!", escreveu uma fã. "Imagine você, casualmente, convidar a Mariah Carey para a sua casa", sonhou outra seguidora.