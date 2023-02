Luciana Gimenez celebra aniversário do namorado - Reprodução Internet

Luciana Gimenez celebra aniversário do namoradoReprodução Internet

Publicado 20/02/2023 18:40 | Atualizado 20/02/2023 19:16

Rio - Rio - Luciana Gimenez, de 53 anos, usou seu Instagram, nesta segunda-feira (20), para parabenizar seu namorado Renato Breia, que completa seus 35 anos. A apresentadora compartilhou em seu Story um vídeo dançando abraçada com o empresário, logo após um clique do casal com o escrito "Feliz aniversário".

fotogaleria

Luciana ainda se recupera do acidente que sofreu no início do ano enquanto esquiava em Aspen , então compartilhou um vídeo gravado antes de quebrar a perna. O registro estava salvo em seu Tiktok e ilustrou o relacionamento do casal. Ao som de um pagode clássico, a apresentadora completou o post com a legenda: "Estou até fazendo aula de dança!"

Os dois estão juntos desde julho de 2021 e recentemente passaram por boatos de separação, após o empresário ser visto aproveitando o carnaval de Salvador sem a apresentadora.