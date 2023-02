Simone Mendes - Reprodução / Instagram

Simone MendesReprodução / Instagram

Publicado 21/02/2023 12:00 | Atualizado 21/02/2023 12:02

Rio - Simone Mendes, de 38 anos, usou as redes sociais, na segunda-feira, para compartilhar um look usado em sua apresentação no Camarote Villa, na Bahia, e acabou tornando-se alvo de críticas. Na ocasião, a sertaneja foi chamada de hipócrita por vestir um macacão colado ao corpo, com um decote profundo, pois no passado, havia criticado as roupas decotadas usadas por sua irmã, Simaria.

fotogaleria

"Ué, fala da irmã e usa essa roupa?", indagou uma usuária. "A hipocrisia começa quando reclamava do decote da irmã, mas é cristã e está no carnaval, é aquele ditado né , não julgue para não seres julgados!", apontou outra internauta na legenda do post da artista.

Mais de uma vez, Simone também foi criticada por ser evangélica e estar aproveitando o Carnaval. "Sinceramente não dá para entender. Ela diz ser cristã, e está no Carnaval. Não entendo mais nada", afirmou um seguidor. "A evangélica que pula Carnaval!", reprovou outra.