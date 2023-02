Fábio Jr. parabeniza filho caçula pelo aniversário - Rerodução / Instagram

Fábio Jr. parabeniza filho caçula pelo aniversárioRerodução / Instagram

Publicado 21/02/2023 15:43

Para comemorar o aniversário de 14 anos de Záion, seu filho mais novo, Fábio Jr. compartilhou uma foto em seu Instagram, nesta terça-feira (21). Na publicação, o cantor aparece de forma distraída e sorridente ao lado do caçula.

fotogaleria

Na legenda, Fábio homenageou o filho: "Hoje é aniversário do meu Zapsss! Te amo muitão, filho! Que você seja sempre feliz. Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te oriente sempre. Seu Papsss"

Záion é fruto do relacionamento de Fábio Jr. com Mari Alexandre, com quem foi casado entre 2007 e 2010. Ele ainda é pai de Cleo, de 40 anos, do relacionamento com Glória Pires, Tainá, de 36 anos, Krizia, de 35 anos e Fiuk, de 32 anos, do casamento com Cristina Karthalian