Claudia Raia compartilha clique de Lucca sorrindoReprodução Internet

Publicado 20/02/2023 19:58

Rio - Claudia Raia, aos 56 anos, usou seu Instagram, nesta segunda-feira (20), para compartilhar um registro do seu filho caçula sorrindo. Lucca é recém nascido e o momento tirou suspiros da mãe, que escreveu na foto: "Bom dia com sorriso de quem é feliz!"

Claudia ainda compartilhou um clique do bebê ao lado do marido Jarbas Homem de Mello e a atriz Mariana Ximenes, que já fez papel de filha da artista em novelas. Na imagem, Claudia escreveu: "Olha quem veio conhecer o irmão postiço!"

Lucca é o terceiro filho de Claudia, fruto do casamento com Jarbas, com quem está desde 2018. A atriz ainda é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, filhos de Edson Celulari.